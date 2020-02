Lady Gaga: como o estilo da cantora mudou ao longo da carreira

Grammy Awards – 2010 e 2015

O look cósmico de 2010 – com direito a muito cristal, plataforma vertiginosa, acessório de estrela e peruca amarela – deu lugar ao vestido prata, tendência da última temporada de premiações. Com decote e fenda generosa, o resultado é um look über sexy, mas ainda elegante, graças ao shape sequinho e às sandálias de tiras finas.

Mesmo evento, produções diferentes. Para receber a imprensa após vencer em duas categorias, Lady Gaga, em 2010, manteve a segunda pele bordada com cristais e os sapatos altíssimos, mas trocou o longo por um curtinho estruturado. O enfeite supergrande fazia a cabeça (literalmente!) da cantora na época. Este ano, ela preferiu um look digno da era do ouro de Hollywood, composto por tomara que caia preto bordado com cristais e estola, além do colar poderoso.

Fashion Week – 2012 e 2015

Percebe-se uma nítida troca do maximalismo pelo minimalismo. Em 2012, ela assistiu a uma apresentação, em Londres, de vestido rodado de veludo, leggings douradas, ankle boots verdes e um “capacete” de flores. Três anos depois, em Paris, ela movimentou a sala de desfile a bordo de um vestidinho preto, luvas do mesmo tom e escarpins de bico fino P&B.

No palco – 2011 e 2015

Performática, a cantora não dispensa um visual cheio de informação em suas apresentações. Mas o visual over da esquerda, com meia arrastão, lingerie de couro e fitas metálicas ficou no passado e cedeu lugar a vestidos de sonho, como o que ela usou em sua apresentação no Oscar deste ano, quando foi aplaudida de pé pelo público presente.

MusiCares Person Of The Year – 2014 e 2015

Em janeiro de 2014, a norte-americana já dava sinais do amadurecimento de seu estilo, como mostra o primeiro look. Mas os óculos redondos e a peruca com franja cheia ainda remetem aos clipes do início da carreira. Um ano depois, ela posou ao lado de Tony Bennett (figura bastante representativa na mudança das produções de Stefani Germanotta no tapete vermelho) usando visual all black e muito chique.