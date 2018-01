Laço no cabelo é sucesso entre famosas

S A D I E S I N K 🏆 Back shot of @sadiesink_ for the @goldenglobes! – Prep: Paul Mitchell Neon Sugar Spray Texturizer for body and texture. Dry: Paul Mitchell Neon Emoji Express Ion Dry+ Dryer with a diffuser attached. Curl: Paul Mitchell Express Ion Unclipped 3-in-1 Curling Iron with a 1.25” barrel. Finish: Paul Mitchell Neon Sugar Tease Hairspray to create frizz-free volume with added shine. Accessory: Lelet NY Velvet Bow French Barrette. @leletny – #hair @ryanrichman using @neonhair #makeup @kayleenmcadams #stylist @mollyddickson @johnmarajr – #sadiesink #strangerthings #madmax #dior #wmag #goldenglobes #goldenglobes2017 #livebeautifully #ad #neonhair #paulmitchell #hairaccessory #hairaccessories #leletny

A post shared by RYAN RICHMAN (@ryanrichman) on Jan 7, 2018 at 6:45pm PST