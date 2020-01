Kate Middleton fica estilosa até mesmo com calça skinny e coturno

A gente ama uma princesa “acessível”! Nada de vestidos de gala ou frufrus mil, para um compromisso especial em Cúmbria, condado no norte da Inglaterra, Kate Middleton apostou em um “uniforme” bastante querido e conhecido pelas brasileiras no inverno: jeans skinny, coturno e japona.

Leia Mais: Fátima Bernardes com vestido de renda transparente é meu espírito animal

Ao lado do marido Príncipe William, a duquesa foi recebida por três cachorros da raça Springer spaniel inglês, os fofíssimos Max, Paddy e Príncipe Harry. Então, nada mais apropriado do que o look escolhido por ela, já que brincar com os animais fazia parte do pacote também.

Assinada pela marca Troy London, a jaqueta em tom de verde-oliva, um dos favoritos dela, sai por 275 libras, um pouco mais de 1300 reais. Nos pés, ela optou por uma bota Chloe já usada por ela em algumas outras ocasiões.

Veja também







O detalhe especial da produção, no entanto, ficou por conta da discreta blusa usada por ela por baixo de um suéter. Com gola rufo, uma das tendências da temporada, a peça foi o toque final de estilo para a produção.