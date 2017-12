O estilo sofisticado de Kate Middleton, 35 anos, atrai olhares de mulheres do mundo todo. A Duquesa de Cambrigde está sempre com visuais simples com um toque de refinamento, mas que podem ser replicados facilmente. Prova disso são as botas de montaria em camurça preta que ela já desfilou por aí usando algumas vezes.

As botas de Kate são da grife Stuart Weitzman e podem ser adquiridas no Brasil. No entanto, é preciso investimento! Na Farfetch, elas estão por 4.074 reais.

Se você ficou interessada no modelo, mas prefere calçados com valores mais acessíveis, existem similares nacionais que dão o mesmo efeito ao look. Escolha o que mais combina com você!

1. Santa Lolla, 429 reais*

2. Capodarte, 649 reais*

3. Mixage, 189 reais*

4. Dakota, 339 reais*

* Valores pesquisados em dezembro/2017. Sujeito à alteração