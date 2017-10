Juliana Paes não para! A atriz de 38 anos se despediu de Bibi Perigosa, personagem da novela A Força do Querer, na sexta-feira (20), e logo seguiu para a divulgação do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, em que interpreta a protagonista, pelo Brasil. O vestido escolhido para a pré-estreia em Recife, capital pernambucana, na quarta-feira (25), chamou a atenção. Juliana escolheu um falso longo branco que valorizou as suas curvas e ficou glamouroso ao mesmo tempo.

O modelo da grife Agilità é bem acinturado e possui um drapeado na região do abdômen que é finalizado em um laço lateral. O detalhe principal fica no forro, que se encerra no comprimento de uma mini-saia, enquanto a seda pura continua e chega até os pés. Uma fenda do lado esquerdo da saia traz sensualidade e aumenta o movimento do vestido. Juliana ficou poderosa usando ele! Veja as fotos: