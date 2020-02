Fuja da moda básica combinando estampas variadas

Francielle Bella mostra dois looks com mistura de estampas

A farmacêutica Francielle Bella, 23 anos, conta à revista SOU+EU que sempre foi apaixonada por roupas, cores e acessórios. “No entanto, trabalho na área de saúde e sou obrigada a me vestir dos pés à cabeça com peças brancas. De segunda a sexta, não tenho permissão para ousar na produção. E acho isso chatíssimo! Me sinto com a mesma cara todos os dias”, reclama.

Mas, quando chega o final de semana, a profissional aproveita para soltar a criatividade usando o seu guarda-roupa. “Invisto nas estampas para caprichar mesmo no visual! Adoro cores alegres e fortes. Ultimamente, ando encantada com a possibilidade de combinar mais de uma estampa. É incrível poder mesclar diferentes desenhos sem cair no exagero. Mas atenção: é preciso usar o bom-senso”, pondera.

Veja dica da farmacêutica para criar um “crash” de estampas, com os exemplos da imagem acima:

Flores miúdas + estampas geométricas



A saia tem a cara do verão! Para fugir do básico, adoro combiná-la com uma camisa floral, bem romântica. Veste bem porque as cores são contrastantes e as estampas têm tamanhos opostos. Para atenuar o ar exagerado, uso um cinto preto bem largo para dar equilíbrio.

As estampas chegaram com tudo para o verão. Florais, listras, geométricos e até o xadrez, que já foi exclusividade do inverno, estão em todas as vitrines. Segundo Arlindo Grund, consultor de moda e apresentador do programa “Esquadrão da Moda”, do SBT, o xadrez, o liberty (florzinhas minúsculas) e os desenhos com motivo animal são as estampas da estação.

Para saber combiná-las, Arlindo explica que não importa o tamanho ou a cor dos grafismos. Na moda, quase tudo é permitido, desde que sua personalidade se ajuste à ousadia do look. “Existe liberdade para combinar liberty com poá enorme (bolinhas), por exemplo. É um jogo que pode ficar legal e bem divertido”, comenta o especialista, que comenta os quatro looks abaixo:

Looks para estilos mais básicos

No início, para correr menor risco de errar, misture estampas com as mesmas cores ou tonalidades. Assim, o look fica bem harmonioso! Se você é adepta do estilo básico, prefira uma estampa na roupa e outra em algum acessório, como pulseira, cinto, bolsa ou sapatos.

Na imagem acima, o look da esquerda tem camiseta (R$ 40*), da grife Leader; short (R$ 45,90*), da Marcatto; carteira (R$ 97,50*), da Fellipe Krein; e sapatilha (R$ 70*), da Sapatella. Já o look da direita tem camiseta (R$ 40*), da grife Hering; saia (R$ 50*) e bolsa (R$ 99,90*), da Renner; e rasteira (R$ 50*), da Moleca.

Looks para baixinhas e para disfarçar o quadril

Quem tem quadril largo deve preferir estampas pequenas e escuras na parte de baixo. Na blusa, faça o oposto, para dar a impressão de ombros mais largos. As baixinhas devem optar por listras, tom sobre tom, estampas pequenas ou médias e pouco contraste. Invista em golas “V” e em sapatos que deixam o colo do pé à mostra.

Na imagem acima, o look da esquerda é composto por camiseta (R$ 29,99*), da rede Pernambuncanas; saia (R$ 69,90*), da Hering; bolsa (R$ 90*), da Missione; e sandália (R$ 60*), da Mirazzo. O look da direita tem camiseta (R$ 40*), da Hering; saia (R$ 90*), da Renner; bolsa (R$ 80*), Sonho dos Pés; e sapato tipo peep-toe (R$ 99,90*), da Crysalis.

*Preços pesquisados em janeiro de 2011