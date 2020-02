Folia com Classe: veja como montar seu look e aproveitar o Carnaval

Para quem gosta de festa, o Carnaval é só folia. No bloco, no clube e nas escolas de samba, as ruas ganham cores e alegria. “As roupas também devem seguir o mesmo estilo, com animação e leveza”, explica a especialista Luciane Rafacho, do Ateliê Donna OWL, em São Paulo. “O visual deve transmitir conforto, elegância e pura diversão nesta festa”.



Colorido das festas

De acordo com a especialista, os looks sóbrios devem ser deixados para volta ao trabalho. “Cores e estampas são a pedida nestes dias de festa, investindo em temas florais, criações multicoloridas, brilhos, maxi colares, plumas e paetês”, afirma.



No entanto, é preciso ter cuidado para não virar festa do ridículo (a não ser que esta seja a proposta da folia, claro). Misturar informações desencontradas no visual faz a roupa perder o charme. Outra dica importante: aposte no conforto. “Nada é mais elegante do que estar confortável no Carnaval. Evite abusar de saltos, porque eles podem machucar antes de começar a festa”, aconselha.



Na rua

Para quem gosta de carnaval de rua, Luciane avisa que quase tudo é permitido. “Se for bloco e houver um abadá, é a hora de usar a imaginação. Pesquise, invente e customize sua camiseta”, afirma. Quando o visual é livre, a especialista explica que a combinação shorts, sapatos confortáveis e camiseta leve colorida para as mulheres, arrebatada por uma bela maquiagem à prova dágua, tornam a folia muito mais divertida.

Clubes

Nos clubes, quem não optar pela fantasia, o visual é um pouco mais formal, sem deixar de lado a leveza e o conforto, para dançar a noite inteira. “Usar uma máscara estilo Carnaval de Veneza é um luxo e anima qualquer produção”, conclui.

Dá pra comprar?

Se você não tiver tido tempo pra mandar fazer sua própria fantasia, mas ainda assim quer fazer bonito na folia, saiba que muitas marcas de moda estão lançando fantasia nessa época. As cariocas Farm e Cantão já tem uma tradição no segmento. A Dress To também passou a fazer fantasias e acessórios de cabeça neste ano.

As fantasias de gueixa (à esq) e baiana (à dir) podem ser encontradas na Farm

Foto: Divulgação

A marca carioca também tem as opções de fantasia de melindrosa e arlequim, com preços variando de R$139 a $329

Foto: Divlugação

E os acessórios?

No carnaval é permitido abusar no uso dos brincos, colares e pulseiras, mas priorize o conforto: “Se você vai ficar pulando o dia e a noite inteira, com certeza os acessórios vão te atrapalhar”, diz a apresentadora do Programa Fashion Stamp e designer de moda Thais Lee.

Nos blocos e desfiles, a dica é priorizar acessórios pequenos e que possuam fechos resistentes. “O look de carnaval é mais leve, até por conta da estação e do ambiente, porém isso não significa que a mulher deve abrir mão dos belos acessórios. A sugestão é, por exemplo, usar um maxi brinco e um rabo de cavalo, combinação perfeita e infalível”, afirma a apresentadora.

Sapatos

Deixe a combinação de salto alto + festa na rua somente para as passistas mais experientes. Se a festa é em algum lugar com muitas pessoas, aposte em calçados rasteiros e charmosos como os espadrilles sem salto, ou até mesmo sapatilhas e rasteirinhas.

O salto é recomendado em raríssimos casos, apenas para camarotes ou baladas mais sofisticados. Em outras situações dispense-o e vá curtir a folia numa boa!