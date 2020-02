Fashion’s Night Out ganha dia extra no Brasil

Gisele Bündchen desfila na edição do Fashion’s Night Out em 2010, em Nova York

Foto: Getty Images



O evento de moda Fashion’s Night Out, que estreou no Brasil em 2011, ganhará uma data extra em 2012 em território nacional. Os organizadores do evento confirmam que a festa do consumo acontecerá no país nos dias 10 e 12 de setembro, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As lojas que participarão da maratona fashionista ainda não foram anunciadas.

O evento tem por objetivo aumentar o consumo de moda de uma maneira consciente, focando em ações para comerciantes e estilistas. Na ocasião, as lojas ficam abertas até mais tarde e oferecem mimos aos consumidores, como música ao vivo e champanhe.

A Itália também amplia sua participação no calendário do Fashion’s Night Out, com edições em Milão, Roma e Florença. Na Alemanha, haverá eventos em Berlim e em Düsseldorf e, na Rússia, em Moscou e São Petersburgo.