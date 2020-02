Famosas ensinam como esconder defeitinhos

Gordinha A blusa muito larga e de tecido brilhante criou uma sensação de volume

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS ● Use linhas verticais no centro do corpo para alongar a silhueta. Para isso, vale vestir peças com listras, costuras ou botões alinhados verticalmente, colares compridos e blazers ou jaquetas abertos. Optar por um colete, como fez a atriz Fabiana Karla, ajuda a disfarçar as gordurinhas, além dar um ar supermoderno à produção. ● Privilegie tons escuros e evite o contraste de cores. ● Fuja de roupas muito amplas, que a deixarão ainda mais cheinha. ● Desvie a atenção do problema destacando uma parte bonita de seu corpo, como o colo. ● Jamais compre um tamanho menor do que o seu achando que irá emagrecer. Modelos muito apertados apenas evidenciam o sobrepeso.

Baixinha

A saia longa e ampla fez com que a atriz parecesse ainda menor do que realmente é

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

● Os acessórios, os botões e as golas de suas roupas devem ser proporcionais ao seu tamanho. Afinal, uma mulher baixa irá aparecer ainda menor se usar uma bolsa muito grande.

● Evite peças marcadas por linhas horizontais e combinar peças de cores muito fortes.

● Saias e calças de cintura alta fazem com que as pernas pareçam mais compridas.

● Abuse do salto alto. E saiba: sapatos abertos no peito do pé ou da mesma cor da calça também alongam as pernas.

● Se estiver com as pernas em dia, como Fernanda Souza, prefira os comprimentos curtos (acima dos joelhos). Mas compense-o com outra peça menos sensual para não ficar vulgar.

Quadris largos

A calça extremamente justa e de cintura baixa evidenciou os quadris avantajados

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

● Deixe a silhueta mais proporcional com peças que aumentem os ombros, como paletó com ombreira ou decote tipo canoa.

● Faça como a atriz Juliana Alves e use vestidos de corte império, que são ajustados logo abaixo do peito e mais largos na parte debaixo.

● Nada de excesso na cintura. Modelos muito baixos estão proibidos, pois criam uma linha horizontal na área que você deseja disfarçar. Já os de cintura alta destacam ainda mais os quadris.

● O melhor é usar itens de cintura média. Calças boyfriend, por exemplo, são boa opção: largas, não marcam a região.

● Nada de saias balonê ou calças skinny. Prefira modelagens retas – sempre.

Barriguinha

A camisa muito ampla e de tecido estruturado fez com que a atriz parecesse barriguda

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

●Esqueça as calças de cintura baixa. Escolha as médias, de preferência com o cós mais largo.

● Copie a atriz Lília Cabral, que acertou ao usar um modelo feito com tecido mole e fluido, que não marca. Panos muito duros criam uma sensação de volume.

● Procure não evidenciar a região usando modelos estampados, coloridos ou muito curtos na parte de cima.

● Blusas cruzadas na frente ou do tipo blusê (quando o tecido fica solto sobre o elástico ou costura) são as melhores para disfarçar a barriga.

● Jamais use cintos sobre a cintura: ao criar linhas horizontais na região, você chamará toda a atenção para o seu problema. Se quiser, use um modelo fininho logo abaixo.