Fabricante processa Madonna por lançar a grife Material Girl

Jovens fazem compras na Macy’s, no dia do lançamento da grife Material Girl

Foto: Getty Images

O sucesso da coleção de roupas assinadas por Madonna, criada em parceria com sua filha Lourdes Maria, enfrenta sua primeira batalha judicial.

Duas semanas depois do lançamento dos produtos, que aconteceu no dia 3 de agosto, uma empresa vem a público para anunciar que já entrou com processo na Justiça norte-americana contra a continuidade da venda das roupas e dos acessórios da marca, que se chama Material Girl.

Segundo as agências internacionais de notícias, o grupo LA Triumph afirma que é dono da grife Material Girl para lançamentos no segmento de moda, e que a usa desde 1997.



Xadrez é uma das estampas de destaque da coleção da Material Girl por Madonna e Lourdes

Foto: Getty Images

O advogado da Triumph acrescenta, em comunicado, que seu cliente teme ir à falência ao ter de competir com uma estrela musical do porte de Madonna pela preferência do público jovem.

O processo pede que a venda da coleção da pop star seja suspensa até que o seu nome seja mudado, e ainda exige que o lucro feito até o momento com a comercialização das roupas sirva de indenização por danos materiais e morais.

Os representantes comerciais de Madonna e da rede Macy’s, que vende as roupas da Material Girl em todo território dos EUA, não se pronunciaram sobre o assunto nesta sexta-feira (20).