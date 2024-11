Este tênis, tendência para 2025, conquistou Rihanna e outras famosas

As fashionistas da atualidade apresentaram uma nova forma de estilo e decidiram apostar nos tênis em versões metalizadas. O objeto de desejo do momento é versátil e pode ser incorporado tanto para eventos diurnos quanto noturnos.

Para além das passarelas, algumas celebridades e fashionistas ajudaram a definir as próximas tendências da moda. A cantora Rihanna, por exemplo, é uma das personalidades que já utilizaram o modelo. O acabamento brilhante oferece um toque de glamour e sofisticação para as produções, sendo capaz de transformar o visual.

Além disso, Iris Law foi vista pelas ruas de Nova York com a nova proposta de street style, que promete derrubar os modelos clássicos. Ousada e moderna, os tênis estão conquistando cada vez mais adeptos por sua estética futurista e cheia de personalidade.

