Esse macacão da Rainha Letizia é a definição de elegância e simplicidade

Com licença, Meghan Markle e Kate Middleton, mas hoje a gente vai falar de outra realeza. A Espanha também tem família real, e a rainha deles é muuuuito linda e elegante.

A gente já falou aqui da rainha Letizia, quando ela usou um macacão que parecia vestido da Zara e deixou todo mundo babando. Pois dessa vez ela apostou no macacão de novo – e deu muito certo!

A diferença é que, dessa vez, a rainha Letizia foi fotografada enquanto ia, caminhando tranquilamente, ao cinema com as filhas Leonor e Sofia e com a sogra, que também se chama Sofia. Sim, elas foram assistir “O Rei Leão”. E já que a ocasião é casual, o look escolhido também é.

–

Mas vai dizer que esse lookinho não é a definição perfeita de elegância e simplicidade? Ela elegeu um macacão da marca espanhola Mango, que é uma fast fashion espanhola, como a Zara. De linho verde-militar a peça é fresquinha, muito adequada para o calorão que faz na Espanha nessa época do ano – elas estão na ilha de Mallorca.

Para completar o visual, uma espadrille – Kate Middleton é fã desse modelo de sandália – da marca Uterqüe, e a bolsa de palha Whitelily.

Infelizmente as lojas da Mango no Brasil fecharam há alguns anos, porque esse macacão lindo está a venda. No site da Mango na Espanha, ele pode ser comprado por 49,99 Euros.