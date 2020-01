A Rainha Letizia usou um macacão vestido da Zara que é a coisa mais chique

Rainha do bom gosto (e também da Espanha!), Letizia, quando o assunto é moda, é conhecida pelos looks impecáveis e por sempre apostar no hi-lo, aquela famosa mistura de peças luxuosas com outras mais acessíveis.

Nesta quinta-feira (31), quando presidiu a entrega de prêmios educacionais em uma Fundação em Madri, capital espanhola, não foi diferente. Para a ocasião, ela apostou em uma peça que, nos últimos tempos, tem feito bastante sucesso: o macacão vestido.

À primeira vista, por ter a barra plissada, a peça até pode ser confundida com um esvoaçante vestido, mas não se engane: são calças estilo pantacourt. Da Zara, o modelo em azul cerúleo ainda conta com um cinto preto de tecido e pode ser encontrado nas lojas da marca no Brasil.

A Rainha completou o look com clutch preta e saltos em outro tom de azul, mais puxado para o petróleo.