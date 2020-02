Escolha o estilo de smoking e fique elegante no inverno

Jennifer Connely, Victoria Beckham e Cate Blanchett usam smokings

Diferentemente do blazer tipo “boyfriend”, que é mais largo, o smoking deve vestir perfeitamente a silhueta. A versão alongada é a mais democrática e transita facilmente da noite para o dia. A lapela de cetim reforça a elegância. Se quiser dar um ar moderno, escolha um modelo com lapela de cor distinta.

Para usar o smoking, invista em um visual “tomboy”, ou seja, com inspiração masculina, e poucos complementos. A feminilidade se deve ao decote e à cintura, marcada por um cinto ou por peças de cós alto.

À noite, deixe o paletó diretamente sobre a pele e combine-o com calça sequinha ou short. No dia a dia, calça skinny e saia midi dão a informalidade necessária ao visual. E dispense camisas com colarinho tradicional. Tops de gola careca e com decote em “V” valorizam a peça.

Confira abaixo uma seleção de smokings para todos os gostos:



(1) De crepe (R$ 6.320*), da Givenchy na NK Store; (2) de cetim e crepe (R$ 630*), da Mixed.



(1) De linho e couro (R$ .662*), da Fórum; (2) de cetim (R$ 280*), da Cléo Aidar.



(1) De lã e cetim (R$ 1.480*), da Sta. Ephigênia; (2) de linho (R$ 1.698*), de Alexandre Herchcovitch.



(1) De lurex (R$ 738*), da Coca-Cola Clothing; (2) de paetês (R$ 2.372*), da Fleche D’Or.

*Preços pesquisados em maio de 2011