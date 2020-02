ELLE revela as tendências de inverno 2011

Edição de fevereiro da ELLE tem suplemento das temporadas nacionais de moda

Foto: Reprodução/ELLE

Com foco nas texturas e nos efeitos de superfície, as semanas de moda carioca e paulista trazem ideias e tendências que devem tomar conta das ruas no próximo inverno. Antecipando as tendências da estação, a edição de fevereiro da revista ELLE tem um suplemento.

O tricô é a matéria-prima feitche e aparece ora na companhia do brilho do lurex. Penas e pele fake também aparecem forte na moda de inverno, e as peças-chave são saias longas, na esteira da tendência inspirada nos anos 1970, que vem com força total.

Off white

O “off white” é uma das tendências para a próxima estação

Foto: Reprodução/ELLE

Preto e cinza são sempre os tons em evidência no inverno, mas o “off white” apareceu com força nas passarelas das semanas de moda nacionais.

A vantagem dos looks brancos é que eles são mais frescos e ainda mais chiques. Mas atenção aos detalhes: texturas diferenciadas são importantes para não deixar o visual tedioso.

