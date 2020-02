Dicas para confeccionar vestidos de festas

Bordados

Eles são, talvez, a maneira mais fácil de transformar um modelo simples em uma roupa digna de ocasiões especiais. Para isso, no entanto, é preciso ter cuidado na hora de escolher qual parte do vestido realçar. Caso o seu quadril seja muito largo, por exemplo, evite bordados nessa região, já que contas e canutilhos chamam ainda mais a atenção para a área do corpo em que estão.





Rosilene dos Santos trabalhou por três anos com Samuel Cirnansck, estilista especialista em vestidos de noiva, e sugere que, antes de bordar, sejam feitos alinhavos no formato do desenho que se deseja obter. ”A mão, faça um desenho alinhavado que servirá de base para o bordado definitivo”, ensina a costureira.

Outra técnica possível e indicada para bordados em tecidos delicados como o tule é fazer, em um papel de seda, o molde do bordado. ”Pregue o papel desenhado no tecido e borde por cima. Depois retire o papel delicadamente”, detalha a costureira Fabiana Nogueira, expert em vestidos de noite.



Aviamentos

Acabamentos impecáveis também são pré-requisitos de uma produção elaborada, por isso tome cuidado na hora de costurar zíperes e forros. Em relação aos zíperes, opte sempre pelo modelo invisível que exige um pé calcador especial para ser preso à roupa. Já os forros devem ser pregados somente no cós, nas cavas e no decote da peça, jamais na barra, para não criar rugas na roupa.