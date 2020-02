Dicas para alongar a silhueta com vestidos

Crie looks com uma cor só para alongar a silhueta

Foto: Dreamstime

Vestidos são grandes aliados quando se quer alongar a silhueta. E não são só os monocromáticos: você pode parecer mais magra abusando de estampas e acessórios, como cintos. Veja mais dicas:

· Modelo com corte império (com uma faixa abaixo do seio) disfarça a barriguinha.

· O decote em “V” chama a atenção para o colo, ótima opção para disfarçar a região inferior mais larga.

· Crie looks com uma cor só para alongar a silhueta.

· Se gostar de estampas, prefira as de padronagem pequena.

· “Grafismos ficam muito bem e ajudam a alongar a silhueta”, garante Larissa Prudente, professora do Senac EAD.

· As cores do desenho ajudam a diminuir as formas. Para isso, devem criar pouco contraste entre si.

· Se tiver seios pequenos, use estampa em cima e cor lisa embaixo.

· Modelo com saia evasê ajuda a suavizar quadril largo e coxas grossas.

· Peça com renda no colo dá charme e não destaca o que você quer camuflar.

· Aposte em cintos avulsos ou fixos na peça para deixar seu corpo com o formato de ampulheta.



Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Vestido de algodão com corte império, da Tigresse. R$ 396*

2. Vestido com faixa na cintura, da Lunender. R$ 96*

3. Vestido de tricô com estampa gráfica, da Coven. R$ 995*

Foto: Divulgação

4. Vestido com renda nas mangas e colo, da Izola. R$ 79,90*

5. Vestido com cinto, da Pernambucanas. R$ 69,90*

6. Vestido jeans estampado, da Hering. R$ 99,90*

*Preços pesquisados em junho de 2011