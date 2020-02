Como se vestir em dias de chuva

O guarda-chuva pode até funcionar como acessório numa produção

Foto: Getty Images

Seja no inverno ou no verão, as chuvas são mais do que comuns em muitas épocas do ano. E você, que é esperta, não vai deixar que raios e trovões acabem com seu visual, certo? Então veja como é possível manter a elegância mesmo debaixo da chuva!

Guarda-chuva é acessório

Atualmente tem guarda-chuva de todas as cores e para todos os gostos. Você pode dispensar aquele pretinho sem graça e apostar na peça como um complemento para seu look.

Aposte nos tons escuros

Use peças escuras como preto, cinza ou azul-marinho. Elas não dão bandeira quando ficam sujas ou molhadas.

Atenção aos calçados

Evite usar sapatos que podem estragar na chuva. Nada de cortiça ou tecidos como camurça. Prefira os de plástico, que secam rápido. E, se você for fashionista, pode até ousar com uma galocha, não? Elas são um charme.

Galochas ficam supercharmosas nos dias

de chuva

Foto: Getty Images

Cuidado com a barra das calças

Se a calça estiver muito comprida, a barra pode ficar molhada facilmente. E comprimento de calça desproporcional não é legal nem mesmo nos dias ensolarados, ok?

Famosas adoram trench coat

Foto: Getty Images

Trench coat é hit

Aquele casaco no estilo de capa de chuva é ótimo para os dias úmidos, além de acrescentar elegância ao seu visual.

Transparência, não!

Se você acha que vai chover, deixe os tecidos mais finos em casa. Eles podem ficar transparentes até na garoa mais fininha…

Cabelos ao alto

Prenda as madeixas ou abuse de acessórios para manter os fios em ordem. O vento pode até ser refrescante, mas vai deixar seu cabelo todo arrepiado. E ninguém gosta de frizz, né? Com todas essas dicas nem mesmo a chuva será capaz de estragar o seu look.