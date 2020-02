Como fazer uma calça estilo pijama

Foto: Marina Piedade

Da avó, Gabriella Pascolato herdou não apenas o nome e o sobrenome, um dos mais respeitados no mercado de moda brasileiro – ela é sobrinha da empresária Costanza Pascolato -, como também a tecelagem Santaconstancia, fundada pela família em 1948. Diretora da empresa, Gabriella vive em contato com as últimas tendências e novidades do ramo têxtil.

Gabriella é fã da calça pijama, modelo que vem ganhando destaque nas passarelas. “A moda está muito ligada ao comportamento, ao estilo de vida, e o meu precisa dessa versatilidade que a calça oferece”, diz. Despojada, a peça básica com cintura no lugar e caimento reto precisa ser feita com o tecido certo para ganhar um aspecto chique. “Materiais que tenham brilho, toque macio e fino, mas que não amassem, são os melhores. Até a seda pode dar certo”, sugere a empresária, que acabou escolhendo o tecido fluity, uma evolução do clássico liganete, criado pela empresa da família anos atrás e popular até hoje.

Como Gabriella escolheu uma estampa tropical para garantir o espírito do verão na peça, a costureira Carmela Giantomasi, que deu forma ao desejo da empresária, precisou de cuidados extras. Segundo a profissional, na hora de fazer uma calça, a quantidade do tecido estampado deve ser o dobro da medida da pessoa. “É para ter pano suficiente para cortá-lo em dois, no caso, as duas pernas da calça, e deixar as figuras na mesma altura, ganhando assim harmonia”, explica. É possível, ainda, variar a modelagem acrescentando alguns elementos. Um elástico e um cadarço no cós, por exemplo, são suficientes para dar uma cara esportiva à peça.

Faça o download do molde em PDF

· A calça pijama tem um ar informal e vai bem com blusas de modelagem básica. Nos pés, prefira usar rasteiras modernas.

· Para adicionar um pouco mais de elegância, combine com um blazer de cor neutra e, nos pés, invista em um escarpim.

· Como o modelo é confortável e a estampa é bem tropical, a calça pode até ser usada como uma saída de praia chique. Ótima ideia para quem quer fugir da tradicional bata.