Como disfarçar a barriga

Barriguinha

Eliane Giardini, atriz

Foto: Reprodução/ Revista AnaMaria

1. Blusa coringa

Acinturada logo abaixo do seio, a peça define o contorno do corpo e, por descer solta, esconde eventuais gordurinhas.

2. Silhueta fina

A calça reta alonga. Como a Eliane não tem pernas grossas, o tom claro lhe cai bem. Para quadris largos, tons escuros disfarçam os volumes laterais.

3. Não chame atenção

Use bolsa de tamanho médio na lateral do corpo. Cuidado com a alça: se ela for longa a ponto de chegar à altura da barriga, destacará essa região. Pelo mesmo motivo, a bolsa a tiracolo é proibida!

4. Toque feminino

Apesar de ficarem lindas na atriz, as plataformas têm um visual muito pesado, que tira a leveza do corpo. Prefira os sapatos de bico fino, mais delicados.

Barriga

Preta Gil, cantora

Foto: Reprodução/ Revista AnaMaria

1. Será que é?

A blusa larga dificulta notar se o volume é do corpo ou da roupa. Veja como a escolha de Preta deixa um suspense no ar!

2. Mais longa

Esse comprimento de blusa tem tripla função: estica o tronco, esconde a barriga e ameniza o volume do quadril.

3. Corte certo

A modelagem justa e com boca levemente aberta dá a impressão de que as pernas da cantora são mais longas.

4. Truque do salto

Sapatilhas são práticas, mas o sapato peep toe (abaixo), com os dedinhos para fora, garante conforto e elegância e ainda alonga as pernas. Já a bolsa deve ser lateral e grande, mais proporcional ao corpo. Passe longe das bolsinhas de mão!

Barrigão

Vanessa Lóes, atriz

Foto: Reprodução/ Revista AnaMaria

1. Colo em destaque

Para as mamães, batas são quase obrigatórias. Esse modelo, com um rico bordado na região do busto, é uma boa pedida. Ele destaca os seios, mantendo a mulher bonita, sem deixá-la com a silhueta em forma de balão. Depois da gravidez, use a bata com um cinto e redescubra suas curvas.

2. Nada de salto

Rasteirinhas, como as de Vanessa, são ideais para os dias mais quentes, evitam que os pés fiquem inchados e não deixam a mamãe cansada. Se quiser um visual mais chique, aposte nas sapatilhas.

3. Sem peso nos ombros

Use bolsas de porte pequeno ou médio e leve nelas só o essencial. Afinal, já basta o peso extra que você tem de carregar! Prefira modelos de mão, com alças curtinhas e práticas. Além de deixar o look bem moderno, seus braços ficarão livres e os ombros, mais leves.

• Casual, mas elegante

Esqueça o macacão. O vestido é mais feminino e prático. Com jeans ou legging, um modelo como o camisão pode ser usado para trabalhar ou ir a festas. Se a gravidez estiver avançada, prefira jeans com elástico na cintura ou ajustes laterais.