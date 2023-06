Como aderir ao maximalismo no inverno

O inverno não passará despercebido se depender das tendências vistas na SPFW55, que aconteceu na última semana de maio. As coleções estão muita cor, estampas e brilho. As modelagens, oversized, com casacos marcantes, de alfaiataria e de pelúcia. Há espaço para tudo: os dias frios não carregam mais uma identidade básica e monocromática, abrindo caminho também para looks descontraídos e divertidos. Carregando um pouco disso, temos o maximalismo como opção.

“Um jeito de escolher peças maximalistas é começar pensando qual o grau de atenção você gosta, pois é possível usar desde uma argola ou brinco grande na orelha até um casaco oversized de pelúcia verde ou estampas grandes e coloridas. Para que esses itens sejam valorizadas sem parecer um exagero ou fora de equilíbrio, não tem erro se o restante do look forem peças neutras e clássicas”, conta a expert em moda Stella Resende.

Se jogue no exagero

No Brasil, o frio não é tão brusco, mas quem não ama um belo casacão quentinho e colorido? Marcas brasileiras como LED, Igor Dadona e Weider Silveira apresentaram casacos, camisas e capas em tecidos variados, como a malha esticada. “A moda hoje não segue mais uma tendência universal, podemos nos expressar de forma livre e que nos representa através das roupas – e, acredito, o maximalismo reflete esse tipo de expressão”, pontua Stella.

Cores alegram os dias frios

David Lee, The Paradise, Isaac Silva foram outras marcas nacionais que mostraram o poder das cores nas linhas de inverno. Logo, nada como vestir nossas tonalidades favoritas no frio, para trazer autenticidade e uma pitada de alegria. “Às vezes, um look discretinho não reflete a personalidade de quem está usando e acrescentar elementos para que essa personalidade seja expressada é um caminho sem volta”, conta Stella. Que tal agregar seu estilo ao look com cores?

Brilhos estão mais que liberados

Um pouquinho de paetê nunca fez mal a ninguém, né?! Deixe de selecionar as roupas brilhantes só para ocasiões especiais. “Já faz um tempo que brilho não é um elemento extraordinário, ele passou a fazer parte do guarda-roupa para muitas ocasiões. Dá pra mesclar estampas e trazer o brilho na mesma cor. Se as estampas têm o preto com muito destaque, uma peça de brilho no mesmo tom vai conversar super bem”, sugere Stella.

Continua após a publicidade

“E também uma das tendências bem fortes na SPFW55 foram os trabalhos manuais, opção para um bordado de brilho diretamente nas estampas”, completa.

Oversized é o maximalismo mais amado

Peças oversized também agregam parte do nosso cotidiano e elas vem de um contexto maximalista. Se conseguimos usá-las com facilidade, por que não damos a chance para as outras citadas?! Jaquetas, casacos e parkas são estilosos, além de versáteis.

Aposte em acessórios também!

Focamos em agasalhos, mas há outras formas de agregar o maximalismo ao look. Sapatos, brincos, como Stella citou mais acima, lenços e cachecóis conseguem trazer essa estética. Invista em franjas, bordados, texturas e diferentes formas.

“Esses elementos trazem força e ar maximalista para os adereços e a ideia de pinçar peças maximalistas para looks mais clássicos e neutros encaixa muito bem para os acessórios”, recomenda Stella Resende. “Quanto mais informação, cor e personalidade nos acessórios, menos necessidades de roupas tão elaboradas, já que eles já fazem esse papel e são itens statement”.

Busque um equilíbrio!

Se ainda assim, você receio de usar peças diferentes, vem de dica! “Peças clássicas do guarda-roupa vão sempre dar esse suporte de segurança pra que a junção de peças mais ousadas consiga um equilíbrio. Juntar dois opostos faz com que o padrão fique quebrado, equilibrando e trazendo uma cara moderna”, sugere a especialista.