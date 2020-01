Com look cor-de-rosa, Gio Ewbank mistura tendências e acerta em cheio

Rainha do bom gosto, Giovanna Ewbank costuma ser fonte valiosa de inspiração quando o assunto é moda, e seu mais recente look confirma a teoria.

Gio postou, na noite de terça (12), em seu perfil do Instagram, uma das produções mais moderninhas já usadas por ela, tendo como foco principal um minivestido rosa-chiclete da marca Fabiana Milazzo.

A combinação, montada para o Superbonita, seu programa no canal GNT, tem autoria de Déborah Ewbank, que além de stylist é mãe de Giovanna, e mistura algumas boas tendências da temporada – começando pelo tecido de vinil e a manga bufante do vestido justinho, que conta, ainda, com decote tipo um ombro só e zíper central.

A peça-chave foi combinada com botinhas prateadas de cano curto e salto quadrado, da Rosa Chá – outra trend para prestar atenção -, além dos grampos de strass no cabelo, com uma pegada bem anos 90, que são da Orfhen, marca paulistana de acessórios e semijoias.

A apresentadora finalizou o visual com uma maquiagem também dentro da paleta dos rosas, além de gargantilha de veludo e uma mistura de colares e anéis, tudo em prata.

Toda Barbiezinha!