Dakota Johnson ataca novamente e escolhe look divino para o red carpet

Manda mais look inspirador, Dakota Johnson, pois estamos prontíssimas! Depois de roubar a cena, na semana passada, ao vestir um conjunto branco de top cropped e saia rodada, no tapete vermelho do Governor’s Ball, a atriz surgiu, de novo, com uma escolha de moda perfeita.

No domingo (3), Dakota foi uma das convidadas ilustres do Hollywood Film Awards 2019, que rolou em Beverly Hills, na Califórnia. Lá, ela entregou o prêmio da categoria ‘Melhor Ator’ para Antonio Banderas, que já foi casado com a mãe de Dakota, Melanie Griffith.

Dessa vez, entretanto, nada de vestido ou conjunto “princesa”: para a ocasião, ela vestiu (muito bem, diga-se) um macacão Saint Laurent, todinho coberto por paetês.

A peça gritava poder, e tinha tudo para ser básica, não fossem a silhueta, extremamente bem cortada (olhem esses ombros!), e os detalhes, como o cinto de couro e a lapela longa, que dava uma ilusão de terninho/blazer para o macacão.

Achamos chique, e uma ótima inspiração para a temporada de festas de fim de ano – Emilia Clarke também já deu o start!

Sem ousar nada nos acessórios – e nem precisava -, ela escolheu sandálias pretas de salto fino, brincos delicados e uma gargantilha fininha para finalizar o look, além de investir no preto também no olhão esfumado clássico.

O cabelo, como sempre ostentando a famigerada franjinha pouco acima das sobrancelhas, estava preso em um coque descomplicado.