Mais de 30 anos depois, este look jeans da Princesa Diana continua moderno

Em Los Angeles, existem três principais eventos na vida de uma Kardashian (ou de qualquer outra celebridade em geral): a tradicional ida ao Starbucks para garantir o matchá do dia, almoço ou jantar no Nobu, o restaurante japonês favorito das estrelas na cidade, e, óbvio, o “flagra” do paparazzi de plantão que vai parar no TMZ ou em uma conta do Tumblr de algum fã delas. A última quarta-feira (06) seria mais um desses dias “normais” na vida da Kendall Jenner, exceto por esse motivo:

2/6/19: Arriving at Milk Studios in Los Angeles.https://t.co/mmQ9SklpFg pic.twitter.com/oGLfZez4rz — Kendall Keek Media (@kendallkmedia) February 7, 2019

Como o Popsugar bem lembrou, esse não é ~apenas~ mais um look do dia, mas a prova de como a forma de se vestir da Princesa Diana era moderna e, melhor, ainda ressoa nos dias de hoje. O quê? Não entendeu nada?

Dá uma olhada nessa foto abaixo:

–

Ei, que tal dar mais uma olhada – agora mais de perto:

–

O registro, feito em 1988 durante um passeio de Lady Di e Príncipe William no clube de polo britânico Guards Polo Club, mostra a Princesa arrasando em um combo de botas de cowboy, jeans, moletom com o logo da British Lung Foundation, boné de baseball e blazer quadradão. Um look que facilmente poderia estar nas passarelas da Balenciaga ou da Vetements.

Mais do que isso, uma produção que, mais de 30 anos depois, surgiu reeditada por uma das celebridades mais influentes do mundo (sentimos falta do boné!). Sim, goste ou não, Kendall é uma das garotas que mais ditam moda nos dias de hoje – hello, ela tem mais de 100 milhões de seguidores no Instagram.

Veja também





Prova de que Diana foi uma das mulheres mais chiques e vanguardistas que já pisaram na terra.