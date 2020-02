Larissa Maciel é a estrela da edição de dezembro da CLAUDIA

Foto: Reprodução/CLAUDIA

As festas de fim de ano já estão próximas, e os eventos sempre pedem um figurino especial. A edição de dezembro da revista CLAUDIA traz uma seleção de looks incríveis para arrasar nas festas de fim de ano, com opções de roupas e acessórios que cabem em todos os orçamentos.

Opções de longos para a festa de Ano Novo

Foto: Reprodução/CLAUDIA

Para a grande festa Ano Novo, por exemplo, a dica é desfilar um longo que tenha o seu estilo. A peça pode ser usada com sandálias altas e maxicarteiras, acessórios elegantes e clássicos.

Já para uma produção sofisticada, mas sem exageros, o vestido coquetel é a opção perfeita. O modelo pode ser usado com sandália de plataforma e bolsa tiracolo pequena.

Mesa de Natal com decoração colorida

Foto: Reprodução/CLAUDIA

Decoração

Quem busca inspiração para decorar a casa para o Natal pode consultar as mais de 250 ideias publicadas na CLAUDIA. A revista traz opções clássicas e descoladas, para todos os gostos.

Capa

Larissa Maciel, que interpreta a personagem Felícia na novela “Passione”, da Globo, é capa da CLAUDIA. Em entrevista, a estrela fala da carreira e também de amor. Ela se casou em setembro de 2009 com André Surkamp. “A gente se conheceu da maneira mais romântica que pode acontecer: na fila do banheiro”, brinca a estrela.

