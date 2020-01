Chique e confortável, Selena Gomez brilha com conjunto turquesa em evento

Quem acompanha a carreira de Selena Gomez deve ter visto que a cantora lançou dois novos singles nas últimas semanas, e naturalmente vem comparecendo a uma série de eventos para promover as músicas.

Na manhã da última segunda (28), ela esteve em Nova York e participou do programa de rádio ‘Elvis Duran and The Morning Show’. Para a ocasião, Sel escolheu usar um terninho turquesa de veludo, tão chique quanto confortável.

Com styling de Kate Young, profissional responsável também pelas belíssimas produções usadas por Dakota Johnson nos últimos tempos, o conjunto é todo da Sies Marjan, marca baseada em Nova York.

A dupla de blazer + calça, que vem com cinto embutido e risca lateral, respectivamente, pode ser encontrada no site oficial da marca, mas apenas na cor marinho.

Selena vestiu o combo com uma blusa preta por baixo, além dos scarpins de couro da Saint Laurent.

Como de costume, o responsável pela maquiagem da cantora foi Hung Vanngo, um dos queridinhos das famosas internacionais. Sem ousar muito, a maquiagem dela contava com um olho esfumado em marrom e preto, além de batom nude claro, um dos mais usados por Selena.

Conjuntos e terninhos coloridos estão em alta e não é de hoje. Para além de Selena, o duo reúne fãs como Michelle Obama, quase sempre adepta das peças, Anne Hathaway e, mais recentemente, Katie Holmes.

O melhor de tudo é que, ao investir em um conjunto desses, é possível usar as peças separadas – aproveite que o blazer voltou com tudo em 2019 e combine o seu com jeans -, ou misture a calça colorida com outras peças mais básicas, para começar.