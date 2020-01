Chique de doer, Fátima Bernardes arrasa com look dourado para o Carnaval

Na noite de domingo (03), rolou a primeira apresentação dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Sapucaí. Fátima Bernardes, uma das apresentadoras oficiais da transmissão do evento para a TV Globo, acertou em cheio ao escolher um look dourado maravilhoso para a ocasião.

O vestido, ajustado ao corpo e com decote generoso tipo frente única, foi obra da figurinista Rosa Pierantoni, que criou a peça especialmente para Fátima.

O modelo contava, ainda, com aplicações de pedrarias em todo seu comprimento, além de detalhes na barra da saia, levemente transparente.

Fátima foi esperta ao escolher acessórios no mesmo tom do vestido: das joias às sandálias clássicas de tiras, tudo vinha em dourado.

Vale destacar, ainda, o penteado à la Ariana Grande escolhido pela apresentadora, que adotou um aplique e surgiu com um rabo de cavalo volumoso – e cheio de glamour – no alto da cabeça.

A internet pirou no lookinho – e nós também!