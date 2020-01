Charlize Theron usando calça de couro justa é a definição de chique

Atenção, os principais desfiles de moda internacionais já avisaram nas últimas coleções: o couro será onipresente no próximo inverno. Marcas como Tod’s, Coach, Ferragamo, Emilio Pucci e Simone Rocha apostaram pesado no material e, veja só, o resultado já pode ser visto no street style das celebridades. Uma das primeiras a embarcar na tendência foi a Charlize Theron.

Para uma entrevista em uma estação de rádio, em NY, na última segunda-feira (29), a atriz resgatou das catacumbas dos anos 1980 a clássica calça de couro justa e, por causa do styling escolhido, deixou a peça mais chique do nunca! Para fazer a produção funcionar, a atriz só precisou de uma camiseta branca, um blazer branco quadradão, óculos da Person e botas fabulosas Saint Laurent.

Curtiu o look do dia da atriz? Pois saiba que a produção ainda é versátil, já que, após o compromisso, a estrela substituiu as botas por tênis brancos e continuou absurdamente fina!

