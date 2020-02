Carreira da top Raquel Zimmermann é destaque na ELLE

Raquel Zimmermann é capa da edição de agosto da ELLE

Foto: Reprodução/ELLE



Raquel Zimmermann – que é capa e destaque de editorial de moda a edição de agosto de 2011 da revista ELLE – não é só uma modelo de sucesso. É um ícone, palavra que vem do grego e significa “imagem”.

Desde 2010, ela passou de primeira top do mundo do respeitado ranking do site Models.com para um grupinho seleto de mulheres que representam as imagens femininas mais poderosas de seu tempo. Ou seja, ela chegou ao topo e extrapolou o topo.

Raquel conta que os bons trabalhos que andou colecionando nos últimos anos têm uma grande ligação com o “padrinho” Steven Meisel. Depois que o top fotógrafo a colocou na capa da “Vogue” italiana, primeiro em 2000 e depois em 2002, as coisas começaram realmente a acontecer: ela posou para revistas e campanhas e fez desfiles nos EUA e na Europa.

Seu primeiro grande feito foi a abertura de um desfile da Prada em 2003. Logo em seguida, Raquel garantiu presença no time de beldades da Victoria’s Secret. Outros destaques? A inédita marca de estrelar três campanhas consecutivas para Louis Vuitton e o longo contrato com a poderosa empresa de cosméticos Shiseido.

Também é impossível deixar de citar a campanha de Alexander McQueen na qual aparece enrolada em cobras. Em 2011, ela já apareceu (até o momento) em sete campanhas. Entre seus trabalhos mais recentes, as fotos para a grife Yves Saint Laurent a marcaram muito.

Além de Meisel, Nick Knight e da dupla holandesa Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, a lista de fotógrafos do primeiro time que trabalharam com a brasileira inclui David Sims, Mario Sonret, Patrick Demarchelier, Anne Leibovitz, Terry Richardson, Ellen von Unwerth, Mario Testino e Juergen Teller, para quem posou nua ao lado da atriz Charlotte Rampling.

“Já são quase 15 anos de profissão e, à medida que o tempo passou, fui ficando mais à vontade com o meu corpo”, resume a estrela.

Jeans em alta

Jeans está em alta na edição de agosto da ELLE

Foto: Reprodução/ELLE



Além de entrevista e editorial de moda com Raquel Zimmermann, a edição de agosto da revista ELLE tem um especial imperdível para quem é louco por jeans.

Depois das passarelas do estilista Alexandre Herchcovitch, que pela primeira vez armou um desfile só com a sua linha jeans (o que dá sinais de como o material vem ganhando status fashion), a elegante cigarrete tem tudo para ganhar as ruas do país. É feminina e skinny, como a maioria das brasileiras adora.

Também direto do túnel do tempo, desembarca em 2011 outra calça que promete: a flare, que tem a perna ampla na medida, mais elegante que a velha boca de sino.