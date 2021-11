10 modelos de sandálias e sapatilhas com desconto de até R$214

Com o verão à vista, uma boa oportunidade da Black Friday é para quem deseja renovar o estoque de sandálias e sapatilhas. A Capodarte está com descontos que ultrapassam os R$ 200 em alguns dos produtos do seu catálogo.

Separamos algumas opções que podem agradar a todos os gostos e perfis. Tem rasteirinha, sandália de salto alto e salto baixo, salto fino e salto mais grosso também.

1.Sapatilha Couro Matelassê Fragola de R$390 por R$234 Compre aqui

2.Rasteira Nobuck Light Caramelo de R$390 por R$175 Compre aqui

3.Sapatilha Couro Matelassê Preta de R$390 por R$234 Compre aqui

4.Sandália Couro Metalizada Prata de R$350 por R$144,50 Compre aqui

5.Tamanco Couro Rosa Quartzo de R$350 por R$ 136 Compre aqui

6.Sandália Couro Nude de R$360 por R$216 Compre aqui

7.Sandália Couro Aquarela Papaya de R$370 por R$ 162 Compre aqui

8.Sandália Nobuck Azul Claro de R$ 420 por R$252 Compre aqui

9. Sandália Couro Preta de R$380 por R$228 Compre aqui

10. Sandália Couro Monograma Cognac de R$360 por R$162 Compre aqui