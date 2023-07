Cachecol: descubra diferentes formas de usar o acessório quentinho

Conquistar o visual perfeito nem sempre é fácil no frio. Mas a verdade é que essa época do ano pode ser bem menos sem graça do que você imagina, basta uma aposta: o cachecol. Esse acessório de inverno é capaz de melhorar sua imagem em qualquer momento mais gelado, e ainda te deixa quentinha e protegida do vento.

Antes de tudo, vale a curiosidade: o cachecol nem sempre foi acessório de inverno. “Conhecido como Focale, a origem desse modelo é marcada na Roma Antiga, com objetivo de diminuir o calor entre os habitantes do local, por ser um pano molhado que ficava amarrado no pescoço”, explica Márcia Santos, CEO da Loja Closet Collection e consultora de moda. Só depois as mulheres começaram a usar nos dias frios.

Mas essa não é a única história: “Existem relatos sobre os cachecóis serem muito usados no reinado do imperador chinês Cheng de Jin, com o objetivo de identificar guerreiros ou agentes. E, também, na Croácia, pelos soldados, como forma de identificar a patente de cada um através do tecido e do material.” Atualmente, ele volta com tudo nos dias mais frios, seja para trazer elegância, ou ajudar a deixar quentinho no inverno.

Composições elegantes com cachecol

Se a intenção é passar sofisticação, use um cachecol da mesma cor da sua roupa, sem muitos detalhes ou estampas. “Essa tendência com ar minimalista traz o tom chique e sofisticado que você precisa”, diz a especialista. Outra opção é blazer e calça de alfaiataria e, se você prefere conforto, adicionar um tênis.

Looks criativos e casuais com cachecol

Quem ama um visual moderno e descontraído pode se jogar nas estampas coloridas! Calça jeans e variações de cores também ajudam – uma dica da especialista é explorar as paletas de cores que conversam entre si.

Cachecol maxi

“Podemos ousar com o comprimento maxi: dê uma só volta no pescoço, opte por colocar apenas nos ombros ou misture cores e estampas maximalistas”, diz Márcia Santos.

Continua após a publicidade

Proposta diferente com cachecol

Não é segredo: estamos acostumados a usar o cachecol todo para frente. Mas nem sempre precisa ser assim, especialmente se você deseja algo mais elaborado. Inclusive, um vestido bem coladinho pode ser o aliado dessa opção, segundo a consultora.

Cachecol em dias quentes

No Brasil, nem sempre faz frio no inverno. Isso não quer dizer que você precisa abandonar de vez o acessório: aposte em um modelo transparente e use uma blusa sem alças.

Mais inspirações de looks com cachecol