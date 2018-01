Os brincos grandes, tendência em 2016, continuam sendo um grande sucesso para acessórios também em 2018! Dos mais chamativos e brilhantes aos mais discretos, o tamanho certamente é um charme, dando estilo e ousadia para quem usa.

Confira alguns modelos e inspirações para incrementar o look e não passar despercebida:

Argola

Os brincos de argola são os queridos para quem ama acessórios. Famosas nos anos 1990 e 2000, as argolas foram originadas na cultura do hip-hop. Voltaram para as passarelas no ano passado e continuam roubando corações.

Existem de vários tamanhos e tipos: pequenas, maxi, com aros trabalhados (com pedrarias), aros lisos… o que importa é ficar linda. Até mesmo as argolas pequenas costumam chamar a atenção!

Pompom

Parece que os anos 90 sempre voltarão à tona, não é mesmo? Os brincos pompom (que surgiram junto com a febre dos acessórios pompons) também se encaixam em brincos chamativos para usar.

Tem de vários tamanhos e cores diferentes para aproveitar. Famosas como Ariana Grande, Miley Cyrus e Katy Perry abusam bastante desse acessório super fofo.

Madeira

Com um caráter mais rústico, os brincos de madeira foram feitos para quem gosta de acessórios maxi, porém sem muito brilho. Remetente à cultura afro, esses tipos de brinco combinam muito com turbantes e box braids, também pertencentes à essa cultura.

Para quem quer dar uma diferenciada, os de madeira pintada combinam perfeitamente com o verão.

Brilhantes e de pedras

Esse é feito para quem gosta de atrair olhares em qualquer lugar. Charmosos pelo design e sofisticação, em ocasiões mais formais podem ser o acessório chave para fechar um look casual.

Alguns vêm em conjunto com um anel da mesma pedra ou desenho, para completar os brilhantes.

De pena

Esses tipos de acessórios combinam com um ambiente mais praiano. Mas isso não significa que com uma boa combinação de roupa, eles não fiquem excelentes em outras ocasiões.

Esse brinco é um pouco diferente dos outros: geralmente, são solitários, sendo usados em apenas uma orelha. O charme é esse: com o acessório de pena, é impossível ser discreta. Use e abuse das cores e tamanhos!

Onde comprar?

Na Crespa Fulô

Na Prata Fina

Brincos a partir de R$ 25

Na Dona Carolina

Na Ana Cortesa

Na Luiza Dias 111

