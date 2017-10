Acessórios de cabeça que estão com tudo

Enfeites no look são sempre bem-vindos, não é mesmo? Porém, estamos tão acostumadas a investir em acessórios que enfeitam nossos pulsos, dedos e pescoços que quase nos esquecemos que a cabeça também merece atenção na hora de compor o visual. Por isso, separamos cinco acessórios para usar na cabeça que estão em alta.

Lenço

Se o orçamento do mês é curto, uma opção é investir na aquisição de um lenço. O pedaço de pano funciona como acessório para o pescoço, para a cintura e, inclusive, para a cabeça. Amarre-o no cabelo e arrase!

Boina

Bem versátil, a boina é um acessório que cabe tanto em visuais montados para climas frios quanto para dias de temperaturas quentes.

Buenos días mis niñas bonitas!! ¿Dónde me encuentro en esta foto? Una pista… “How wonderful life is now you’re in the world” ❤️ A post shared by AnaB 🌺🌸 (@anab_design) on Oct 3, 2017 at 12:17am PDT

Bonés

Combine a estampa do seu boné com os desenhos de outras peças que compõem o seu look. Aqui, as listras cor de rosa e azul marinho conversam perfeitamente com o boné também rosado desse visual.

Mais uma opção de ciganinha agora em listras 💓R&59,90 A post shared by Mona roupas e acessórios (@monaacessorioss) on Sep 27, 2017 at 9:55am PDT

Chapéu floppy boho

Além de servirem como proteção contra o sol intenso, os chapéus no estilo floppy boho deixam o look elegante e moderno. Combine o acessório a um vestido florido ou a uma camisa simples de algodão bem soltinha ao corpo.

Chapéus lindos para dar um charme ao seu look… Compre online: www.mandoras.com.br #MANDORAS A post shared by MANDORAS (@mandoras) on Oct 14, 2016 at 3:35am PDT