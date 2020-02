Branco: dicas para usar a cor clássica do Ano-Novo

Branco faz sucesso entre as estrelas, da esquerda para a direita: Gwyneth Paltrow, Paloma Bernardi e Adrina Birolli

Foto: Getty Images e Robert Schwenck/CONTIGO!

Os tons claros podem, sim, dar a aparência de uma silhueta mais magra. Para isso, não pode haver contraste de cores no look – e o corte das peças deve ser escolhido a dedo. Composições monocromáticas – totalmente branca, por exemplo – ou tom sobre tom ajudam a afinar o corpo, deixando você mais longilínea.

Veja abaixo algumas dicas valiosas para adotar o branco em grande estilo:

Vestidos

Vestidos brancos que alongam a silhueta

Foto: Reprodução/VIVA!MAIS

O termo em francês “Cache-Coeur” (na imagem acima, à esquerda) refere-se ao vestido transpassado na frente, na altura dos seios. Democrático, ele deixa qualquer mulher elegante – inclusive as gordinhas! O segredo? O decote em “V” alonga a silhueta; já o transpassado esconde a barriga e afina a cintura. Sempre uma escolha acertada!

Outro curinga é o vestido de corte império (à direita), ajustado logo abaixo do peito e solto daí para baixo, que esconde quadris e coxas avantajados e disfarça a barriguinha. Além disso, como a cintura é deslocada para a parte superior do abdome, faz com que as pernas pareçam mais longas. Se tiver o colo bonito, vale investir num tomara que caia. Caso contrário, há modelos desse corte com alças ou mangas.

Calça e short

Calças devem ter corte reto. Evite os shorts apertados!

Foto: Reprodução/VIVA!MAIS

A dica para parecer mais magra com a calça branca (à esquerda) é evitar extremos – nada de modelos muito justos ou extremamente amplos. As calças de corte reto são as melhores, pois alongam a silhueta sem destacar quadris largos. Pode escolher uma pantalona, reta desde cima. Atenção também ao tamanho do cós – os mais largos ajudam a “segurar” a barriga e as gordurinhas laterais.

Já para os shorts (à direita) vale a seguinte regra: nada de peças muito justas ou curtas. Aposte em comprimentos até dois palmos acima dos joelhos – e o modelo deve ser soltinho. Para disfarçar a celulite, invista em tecidos grossos. Lembre-se que, se deixar as pernas de fora, deve esconder outras partes do corpo para não ficar vulgar.

Blusas

Decotes e recursos como listras funcionam bem entre as peças brancas

Foto: Reprodução/VIVA!MAIS

É um engano pensar que quanto mais larga a peça, mais ela pode disfarçar o peso extra (como a camisa branca na imagem acima, à esquerda). Modelos extremamente amplos farão com que você pareça mais cheinha! Dê preferência a itens acinturados ou delineie você mesma a silhueta – incorpore ao look uma faixa ou cinto fino ou médio na mesma cor da blusa.

O decote mágico realmente existe! Blusas com gola em “V” (ao centro) criam uma linha vertical, alongando a silhueta. Consequência: você parece mais magra! Além disso, o decote destaca o colo, deixando-a mais sensual! Caso tenha busto avantajado, evite decotes profundos.

Quer um grande truque para parecer mais longilínea? Escolha peças que tragam linhas verticais ao look. Blusas com uma fileira de botões, colares compridos, lenços no pescoço, pregas e listras verticais, entre outros, cumprem essa função (à direita).

Outras peças

Colete esconde as gordurinhas. saia evasê disfarça o quadril

Foto: Getty Images e Robert Schwenck/CONTIGO!

Além de esconderem as gorduras que saltam nas laterais, os coletes (à esquerda) longos criam duas linhas verticais no centro do corpo, afinando a silhueta. Podem ser usados por cima de regatas ou de camisetas com manga.

Tem pernas grossas e quadris largos? Pode ficar tranquila: saias evasê (corte que lembra um “A”, como a peça da imagem acima, à direita) são perfeitas. Afinal, por não serem ajustados ao corpo, escondem as partes problemáticas da silhueta sem perder a feminilidade. Vale combinar a saia com uma blusinha mais justa – o vestido também deve ter a parte de cima mais seca.

Mais truques

Invista nos bolsos arredondados e, se quiser inovar o vestido, aposte na faixa colorida

Foto: Reprodução/VIVA!MAIS

Ao comprar calças, shorts e saias, prefira aquelas peças com bolsos arredondados na frente, como no short da imagem acima, à esquerda. Eles são capazes de diminuir o tamanho dos quadris. Já modelos com bolso tipo faca (retos) provocam o efeito inverso.

Para as mulheres de silhueta mais esguia, uma ideia bacana de styling é marcar a cintura com uma faixa colorida. Um truque que sempre dá certo – veja na imagem acima, à direita.