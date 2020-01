Billy Porter ensinou como se monta um look “pirado” para o Met Gala 2019

Ei, foi convidada para uma festa com o tema “Camp” e não tem a menor ideia do que usar? Na dúvida, siga o exemplo do Billy Porter, respeitado ator de teatro e uma das estrelas da série “Pose”, e pegue o look mais extravagante, ousado e absurdo do seu guarda-roupa.

Um dos convidados do Met Gala 2019, evento mais importante do mundo da moda e que acontece nesta segunda-feira (6), ele apareceu nas escadarias do Metropolitan Museum simplesmente carregado por uma horda de homens seminus.

Ao descer da “carruagem estilo Cleópatra”, o artista revelou um impressionante e macacão dourado adornado com uma asa de três metros de altura feito sob medida por The Blonds.

A produção, uma homenagem ao Egito Antigo e ao filme “Mahogany (1975)”, estrelado por Diana Ross, ainda contou com botas Giuseppe Zanotti e um acessório de cabeça feito em ouro 24 quilates.