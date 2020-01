Como assistir ao Met Gala 2019 ao vivo, pela TV e Online

A primeira segunda-feira de maio só significa uma coisa no mundo fashion: Met Gala, também conhecido como Baile do Met. O evento, que oficialmente se chama “Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit” (ou, em português, “Evento Beneficente do Instituto de Vestuário do Museu de Arte Metropolitan”) tem como objetivo levantar fundos para o Instituto de Vestuário – algo como o departamento de moda do museu.

Leia Mais: Conheça e entenda o tema do Met Gala 2019: ‘Camp’

Além disso, a festa, que conta com a presença de celebridades, estilistas e outras personalidades do mundo da arte e da moda, também marca a abertura da exposição anual do Costume Institute, que a cada ano escolhe um tema para homenagear. Os convidados do evento, então, aproveitam para deixar a imaginação voar alto e se vestir de acordo com o dress code proposto. Se o tapete vermelho do Oscar, com os anos, ficou mais e mais conservador, o do Met Gala fica, ano após ano, mais louco.

Qual o tema deste ano?

Bem, se, com o passar dos anos o tapete vermelho do Met Gala ficou cada vez mais louco, em 2019, ele tem tudo para ser o mais absurdo de todos. O tema escolhido para a exposição e como dress code para os convidados é simplesmente “Camp”, expressão norte-americana cunhada pela escritora e crítica de arte Susan Sontag sem um significado exato. Pode definir o amor por tudo aquilo que é extravagante, exagerado e não-natural. Pense no vestido de cisne Marjan Pejoski usado pela Bjork no Oscar de 2001. Ou na Lady Gaga, no VMA, com um vestido de carne – mais Camp, impossível. Pense em qualquer look absurdo de qualquer drag queen!

Que horas começa?

O tapete vermelho está marcado para começar a partir das 18h00 (horário de Brasília), mas as coisas começam a ficar interessantes mesmo a partir das 19h00.

Veja também







Como assistir na TV

O evento em si – que na verdade é um jantar beneficente – não é transmitido e você só pode entrar se for convidado. Felizmente, é possível acompanhar todos os detalhes do tapete vermelho pela TV e online.

O nosso bom e velho E! Entertainment Television, conhecido por estar em todo red carpet que interessa, começa a transmissão ao vivo do tapete vermelho – a parte mais legal mesmo! – às 18h00 (horário de Brasília). E promete QUATRO horas de transmissão do evento.

Giuliana Rancic, Brad Goreski, Zanna Roberts Rassi, e Elaine Welteroth serão os correspondentes na festa.

Como assistir na internet

Agora, se você não TV ou prefere uma cobertura digital, é possível acompanhar o red carpet pelas redes sociais da Vogue América (Twitter, Youtube e Facebook) que vão estar recheadas de conteúdos exclusivos.

Além disso, vale ficar de olho no Facebook Live do E!.