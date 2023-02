BAFTA 2023: os melhores looks do tapete vermelho da premiação

O tapete vermelho da 76ª edição do BAFTA deu o que falar nas redes sociais! Um dos grandes destaques da noite foi Anya Taylor Joy, que usou um belíssimo Schiaparelli SS23 dourado. Cate Blanchett, que venceu o prêmio de Melhor Atriz por sua performance brilhante em “Tár”, também chamou a atenção dos internautas por reutilizar o mesmo vestido que usou no Oscar 2015 (um elegante Maison Margiela). A seguir, você confere os principais destaques fashionistas do evento:

Anya Taylor Joy

Diretamente das passarelas para o tapete vermelho! Anya Taylor Joy quebrou a internet com seu Schiaparelli SS23 de alta costura.

Apostando na sustentabilidade, Cate Blanchett reutilizou o Maison Margiela que vestiu no Oscar 2015, quando estava indicada por “Carol”.

Florence Pugh

Florence Pugh (“Midsommar”) também foi um destaques com o seu vestido Nina Ricci customizado por Harris Reed.

Logo após conquistar o cobiçado status EGOT, Viola Davis aposta nesta elegante (mas vibrante) peça da grife Stella McCartney.

Angela Bassett

A maravilhosa protagonista de “Pantera Negra: Wakanda para Sempre” domina este vestido Pamella Roland customizado.

Jamie Lee Curtis

Unindo elegância ao seu estilo bem-humorado e exótico, Jamie Lee Curtis opta por este modelito da Saint Laurent.

Ana de Armas

Princesa! Ana de Armas, que viveu Marilyn Monroe nos cinemas no recente “Blonde”, veste Louis Vuitton.

Michelle Yeoh

Ela é o momento! Michelle Yeoh exibe toda a sua elegância através deste blazer assinado pela Dior e jóias da Moussaieff.

Kate Middleton

Kate Middleton, a nossa Princesa de Gales, roubou os holofotes com o seu vestido assinado pelo atemporal Alexander McQueen, com luvas pretas e brincos dourados da Zara.

Sheila Atim

Ícone futurista! Sheila Atim também chamou a atenção com este incrível vestido da Prada, acompanhado de joias assinadas pela Chopard.