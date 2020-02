Atrizes de “Passione” comentam sobre o figurino da novela

Agostina (Leandra Leal)

Leandra Leal interpreta a italiana Agostina

Agostina tem um guarda-roupa cheio de personalidade. A figurinista da novela, Gogóia Sampaio, se inspirou nas jovens de Toscana (Itália)

“Agostina é uma restauradora, uma figura ligada à arte. O legal do figurino dela é ser um mix de peças antigas com modernas. E usa muita mistura de estampas! Ela tem um estilo retro e eu uso várias coisas de brechó. Muito do que veste, eu também uso na minha vida real!” – Leandra Leal