As tendências de moda que pegaram as celebridades neste verão

As celebridades brasileiras aproveitaram os dias entre o fim de 2017 e o início de 2018 para descansar nos destinos paradisíacos do país. As praias do nordeste, principalmente, receberam as famosas com malas recheadas de peças incríveis. Abaixo, preparamos uma seleção das peças mais amadas (e clicadas!) por elas:

Maiôs com modelagens inusitadas

Recortes, tiras, cores vibrantes… A peça-única ganhou bossa e perdeu a seriedade com detalhes divertidos e sensuais.

Óculos de sol em formatos divertidos

Lente espelhada? Temos! Armações irreverentes? Temos também! Os modelos nada básicos ajudam a dar charme aos looks de praia que, geralmente, envolvem poucas peças e precisam de truques de styling para sair do lugar-comum.

Coque com lenço

Daquelas referências para guardar para sempre! Tem jeito mais charmoso de prender o cabelo após sair da areia?

Biquíni com calcinha no estilo hot pant

As calcinhas maiores ainda não fazem a cabeça da maioria, mas são perfeitas para curtir um final de tarde tropical. Alguns modelos contam com a possibilidade de fazer uma dobra para tomar sol e não estragar a marquinha.

Shortinho desabotoado

Controverso, o modo de usar o jeans caiu nas graças daquelas que estavam à beira-mar. Você usaria?

