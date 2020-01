Look de Kate Middleton no BAFTA tinha linda homenagem à Princesa Diana

Sabemos bem que o porta-joias da Princesa Diana (que deve ser mais parecido com um armário de joias, mas ok) tem sido dividido entre as duquesas Kate Middleton e Meghan Markle.

Diana em pessoa havia orientado que, depois que ela morresse, as joias deveriam ficar com os filhos William e Harry, para serem usadas pelas esposas de cada um deles. E a dupla de noras de Lady Di têm feito bom uso das peças.

Veja também





Na noite de domingo (10) Kate brilhou no tapete vermelho do BAFTA com um vestido deslumbrante Alexander McQueen, branco e de um ombro só. Para arrematar tamanha beleza, ela escolheu as joias a dedo, e aproveitou para fazer uma doce homenagem à Diana, usando um dos pares de brinco favoritos da sogra.

–

Chamados de “Diamante e Pérola do Mar do Sul”, os brincos foram usados em diversas ocasiões por Diana, como em visitas oficiais aos Estados Unidos, à Coreia e a Austrália. Já Kate Middleton usou os brincos em público pela primeira vez no BAFTA, a maior premiação de cinema do Reino Unido. Lindos, não?