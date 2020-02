Aprenda a escolher a rasteirinha mais adequada para seu estilo

Foto: Divulgação



Básicas, com pedras, strass, tiras grossas, trançadas, coloridas… Não importa o modelo: as rasteirinhas sempre dão charme ao look. Siga as dicas e descubra como acertar na escolha:

1. Básica: cores neutras garantem um visual clássico e sempre atual.

Combine com roupas estampadas. Modelos com brilho, cor ou desenhos pedem uma produção mais discreta.

2. Mais cor: prefira tons discretos se o seu estilo não for chamativo.

Usar no trabalho? Sim, pode – desde que seu ambiente profissional seja mais informal.

3. Tendência: o detalhe de estampa animal atualiza qualquer produção.

Pernas cheinhas? Evite modelos com adereço no tornozelo.

4. Feminina: tiras que cobrem o peito do pé disfarçam pernas finas.

Já que vai desfilar de rasteirinha, esteja com os pés bem tratados e as unhas feitas.