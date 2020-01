Aposte no macacão: dicas para você usar e abusar da peça que chegou para ficar

Foto: Getty Images e Agência Fotosite

Versátil, democrático, atemporal e cheio de estilo. O macacão é, sem dúvidas, um dos principais itens no guarda-roupa das fashionistas de plantão nesta temporada.

Além de combinar com várias silhuetas, a peça se firma como tendência e se adapta a todas as estações do ano. Ou seja: o investimento é certeiro e você não vai se arrepender!

Como usar?

A peça pode ser usada em absolutamente todas as ocasiões. O que fará diferença é o modelo escolhido (comprimento, detalhes e tecido). Para o dia, o jeans é uma ótima pedida. O ar moderninho é perfeito para ocasiões informais. Para deixar o look mais elegante, invista em acessórios e sapatos mais sofisticados. Peças estampadas também fazem sucesso e compõem o look de modo descontraído. Já para a noite, tecidos mais nobres são bem-vindos. As cores mais clássicas são certeiras e garantem que a produção fique chique.

Com o que usar?

Por baixo, tops básicos ou camisas neutras. Por cima, combine com blazers ou casacos sequinhos. Se for fã do estilo minimalista, deixe que a peça roube a cena e não abuse dos acessórios (mas não se esqueça do salto alto para aumentar a sensação de uma silhueta alongada!). Para quem não consegue sair de casa sem caprichar na finalização do look, o mix de anéis fininhos (que é tendência!) é uma boa maneira de manter a proposta minimalista.

Foto: Agência Fotosite

Truques espertos:

– Para as mulheres que tem o quadril largo, o ideal é usá-lo com tops chamativos ou caprichar em um blazer alongado, o que dá a sensação de equilíbrio no look.

– Quem está acima do peso não precisa fica de fora da tendência! Prefira os modelos feitos com tecidos mais estruturados e tons mais escuros.

– O salto é um bom companheiro do macacão, mas não é obrigatório! Se o modelo terminar na altura do tornozelo, por exemplo, fica ótimo com flats. Charme garantido!