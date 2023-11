Com projeto inovador, Anacapri ganha loja focada em experiências

Em um dos endereços mais requisitados e atuais da moda em São Paulo, a Anacapri, uma das marcas do grupo Arezzo&Co, dá mais um passo disruptivo em sua trajetória com a Estação Anacapri. O novo espaço é localizado na rua Oscar Freire e traz um novo conceito de loja, muito além dos calçados, com várias formas de experiência.

Com quatro andares, o projeto convida clientes a experiementarem o universo vibrante e a cultura descomplicada da marca, em um espaço interativo e tecnológico.

No térreo, uma loja que replica as franquias funcionará como um espaço modelo para visual merchandising e experiências de marca.

Além disso, a Estação traz um espaço beauty com manicure, pedicure, unhas de gel e embelezamento do olhar (sobrancelhas e cílios), em parceria com a Esmalteria Nacional; Creamy + Skelt garantem produtos para rituais de beleza; Piuka traz os brilhos das semijoias e o café com estilo é garantido pela The Coffee.

“Estamos muito contentes em dar esse passo e inaugurar a Estação Anacapri. Essa loja conceito vai proporcionar uma experiência de compra diferenciada, inovadora e imersiva para a nossa consumidora. Teremos, por lá, o maior ponto de pickup e drop off de todas as nossas lojas. Localizada na Oscar Freire, a Estação se torna um ponto de referência e reúne as principais tendências do mercado em apenas um local”, conta Paula Blini, Diretora da marca.

Facilitando a vida de quem compra online

Idealizada pela arquiteta Bel Lobo, a Estação Anacapri contará com um layout conceitual de estética contemporânea, com fortes referências à estação de metrô Oscar Freire, que fica muito perto da flag-ship.

Para a melhor experiência para as clientes, o andar térreo também oferece um espaço dedicado para a retirada de produtos comprados pela internet.

No primeiro andar, um espaço cultural com auditório cria o melhor ambiente para a realização de eventos e workshops com uma agenda recheada de experiências para clientes e convidados.

Já o segundo andar é dedicado ao showroom Anacapri, para receber franqueados e clientes multimarcas, enquanto o terceiro abrigará o escritório do time comercial e central da marca, promovendo uma vivência completa no DNA da marca para os colaboradores.

