Alexandre Birman assina calçados da coleção Verão 2024 de Paula Raia

Paula Raia acaba de lançar “Antes de Nós”, uma coleção para o verão 2024 que acompanha cinco sapatos feitos em parceria com Alexandre Birman. A bioinspiração guiou todo o processo de construção da linha, trazendo peças de roupas e calçados cheios de valor e sentimento, bem definidos nos DNAs das marcas, para as consumidoras que têm o desejo profundo de encontrar mais da natureza na moda nacional.

Nos pés, saltos, loafers e mules desenvolvidos em tecidos nobres como camurça, veludo e cetim estão disponíveis. A variedade de sapatos celebra a pluralidade feminina, atendendo fãs dos diversos modelos disponíveis. A cartela de cores, por outro lado, foca nos tons terrosos e no verde militar, para mulheres que precisam de uma combinação prática e fácil no dia a dia.

A estilista Paula Raia, completamente imersa na produção, viajou até a fábrica onde os calçados de Alexandre Birman são feitos, para transformar a collab em uma moda movida por quatro mãos. “O potencial criativo que temos juntos vai muito além de produtos. A colaboração entre Paula Raia e Alexandre Birman conta uma bela história”, segundo o designer.

Como não poderia deixar de ser, as marcas apostaram na arte em todas as etapas da coleção. Prova disso foi a apresentação da linha, que aconteceu no formato de uma exposição, em uma casa abandonada em São Paulo. O resultado são modelos únicos, em tiragem limitada, comercializados no site e na loja Alexandre Birman do shopping Iguatemi em São Paulo.