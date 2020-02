Adote peças de roupa que ajudam a esconder as gordurinhas

A saia lápis “esconde” a barriga

Foto: Reprodução/ANAMARIA

Aprenda truques fashion e passe a usar o guarda-roupa a seu favor! Veja o antes e o depois da nossa modelo e arrase:

Saia

Quem está acima do peso deve evitar casacos curtos e saias nos joelhos, como no look da imagem acima, à esquerda. Note como os botões estão repuxados!

Ultrafeminina, a saia lápis marca a cintura e vai do trabalho à festa sem perder a pose, como se vê na imagem acima, à direita. Padrões florais de tamanho médio são perfeitos para quem tem quadril largo.

Quem não se sente à vontade com uma peça muito curto deve optar pela barra quatro dedos acima do joelho. Esse comprimento alonga as pernas sem medo. Já o decote em “V” cheio de babados da camisa branca equilibra o volume dos quadris.

Vestidos



Para turbinar o busto, escolha tomara que caia com barbatanas ou estruturado

Foto: Reprodução/ANAMARIA

A menos que você seja alta, fuja dos vestidos que têm barra no tornozelo (na imagem acima, à esquerda). Fique longe também das estampas grandes, pois elas engordam!

Para usar um vestido em grande estilo, experimente uma peça lisa (na imagem acima, à direita). Quanto mais alto o sapato, mais magra você parecerá. De tecido molinho e longo, o novo blazer deixa o tomara que caia mais formal.

Se tiver barriga alta, prefira modelos com três botões. A faixa faz as vezes de cinto, destacando a linha abaixo do busto. Bom truque para corpo maçã.

Blusa



Justa e com decote assanhado, a segunda pele põe as manguinhas de fora por você

Foto: Reprodução/ANAMARIA

Cuidado com as peças que não modelam a silhueta! Repare na imagem acima, à esquerda, que a blusa não valoriza em nada o visual da modelo. Para disfarçar a flacidez não é preciso usar peças largas.

A segunda pele, justa e com decote assanhado, é uma ótima opção. Cobrindo pneuzinhos, o colete de alfaiataria deixa o colo à mostra e ainda destaca a cintura. De quebra, a saia jeans moderniza o visual.

Calça



De corte reto ou levemente pantalona, ela faz você parecer mais alta e fininha

Foto: Reprodução/ANAMARIA

A camisa curta combinada com a calça de boca estreita acentua os quadris, um perigo para quem tem o corpo tipo “pera”, ou seja, com busto avantajado e quadril largo – confira na imagem acima, à esquerda.

De corte reto ou levemente pantalona, um modelo de calça pode fazer qualquer mulher parecer mais magra. A cor que mais emagrece não precisa compor um visual sem graça. Use-a com acessórios de peso, como a bolsa da imagem acima, à direita.

Duas pregas deixam a calça confortável, sem aumentar o volume. Aposte em modelos retos ou tipo pantalona. Para potencializar o “efeito magra”, a barra da calça deve cobrir metade do salto.