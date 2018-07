Acessórios marcantes para enriquecer seu look e atrair olhares

Por mais que seu look esteja esteja estiloso e combinando, sempre fica faltando algo: um brinco, uma pulseira, um lenço… esses acessórios parecem ser dispensáveis, mas quando utilizados finalizam o look com maestria e chamam muito mais a atenção.

Trouxemos alguns exemplos para você copiar e incrementar sua roupa:

Maxibrincos

Adornam o rosto, criando um ponto de destaque poderoso. Ótimo recurso de styling para se sentir estilosa em qualquer ocasião.

Brincos de resina

Lool

*R$ 368

Brincos de metal

Renner

*R$ 39,90

Cintos

Não precisam ficar só no cós da calça. No inverno, são cada vez mais usados para marcar o corpo, emprestando nova silhueta aos casacos pesados.

Cinto de couro

Soleah

*R$ 188

Cinto de material sintético

Shoestock

*R$ 129,90

Lenços

Chamosos e superversáteis, conferem ao conjunto um ar vintage. Podem aparecer em diferentes amarrações no pescoço, nos cabelos ou na alça da bolsa.

Lenço de poliéster

Amaro

*R$ 49,90

Lenço de poliéster

Josefina Rosacor

*R$ 29

*preços sujeitos à alteração

