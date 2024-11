6 tendências de biquínis para investir na Black Friday

Com o verão se aproximando, surge a dúvida sobre qual biquíni escolher para a estação. A boa notícia é que a Black Friday acontece nesta sexta-feira (28), e os descontos já estão disponíveis para facilitar sua escolha. Pensando nisso, separamos as principais tendências da moda praia e ofertas imperdíveis para você garantir o seu biquíni com muito mais economia!

Biquíni sem alça e com calcinha de cintura alta

Quem busca uma proposta leve, delicada e elegante vai adorar o biquíni sem alças com a calcinha de cintura alta. As peças se destacam pelos trançados laterais, que adicionam charme à composição. E o melhor: o top, que antes custava R$ 289, agora está por apenas R$ 129,00, enquanto a calcinha, antes por R$ 279, pode ser adquirida por apenas R$ 139.

Crochê O crochê está sempre em alta, e neste verão ele ganha um destaque ainda maior. Para aderir à tendência, escolha uma peça nas clássicas cores preto e branco (especialmente se você prefere uma combinação discreta, sofisticada e atemporal). Compre agora: Renner - R$ 119,90

Cores vibrantes Se você ainda não tem um biquíni de cor vibrante, chegou a hora de apostar nessa escolha. O amarelo, especialmente, é ideal para realçar o bronzeado do verão. E o melhor é que encontramos uma promoção imperdível: de R$ 279 por apenas R$ 140,90. Não deixe passar essa oportunidade! Compre agora: Renner - R$ 140,90

Top cortininha Outro clássico da moda praia que está de volta é o top cortininha. Após modelos mais chamativos perderem o protagonismo, ele retorna neste verão com ainda mais força. A cor preta, por sua vez, é perfeita por sua versatilidade, combinando facilmente com outras opções. Compre agora: Renner - R$ 99,90

Azul Quando o assunto é cor em alta, o azul será o grande protagonista da moda praia neste verão. O destaque vai para a tonalidade clara, que realça o bronzeado e harmoniza perfeitamente com as paisagens ensolaradas do Brasil. O modelo cortininha, por sua vez, é a escolha ideal para combinar duas tendências em uma peça só. Na promoção que encontramos, o preço sai de R$ 279 para R$ 209,90, Compre agora: Shop2gether - R$ 209,90

Bíquíni básico com detalhes Mais uma possibilidade é o conjunto preto básico, com o diferencial de um nó no centro do busto e detalhes em pedraria nas alças. Ele acrescenta complexidade em um modelo básico, uma forma de se diferenciar sem precisar de uma peça muito chamativa. O melhor é que o conjunto saiu de R$ 279 para R$ 181,90. Compre agora: Shop2gether - R$ 181,90

