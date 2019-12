6 dias para combinar o mesmo tom de branco

Não é só no Réveillon que vale o look total branco. Aproveite a tendência e invista no monocromático durante todo o verão. O segredo para dar certo é variar na textura das peças.

Prefira tecidos plissados, com brilho, rendas e babados, que ajudam a aumentar o volume e dão maior profundidade à cor neutra. Combine com acessórios de materiais naturais, como palha e madeira, ou, para visuais mais sofisticados, fique com os metalizados coloridos.

Por @bacestaro @fabioishimoto @isabellamarinelli

Top de zibeline, Vitor Zerbinato, R$ 2,492*

Blusa de renda Le Lis Blanc R$ 579,90*

Shorts de renda Le Lis BlancR$ 539*

Brincos de metal, Rosa Chá, R$ 298* (usados em todas as fotos)

Vestido de renda e Lycra, PatBo, R$ 1,720*

Bolsa de couro, Jacquemus, na Bobags, aluguel sob consulta*

Brincos folheados a ouro, Maneca, na Pair, R$ 1,599* (usados em todas as fotos)

Top de cambraia, Renner, R$ 99*

Calça de algodão, Aluf,R$ 828*

Bolsa de palha, C&A, R$ 129,99*

Anel de ouro, Monte Carlo, R$ 6,690* (usado em todas as fotos)

Colete de linho de seda, Aluf, R$ 782*

Body de tricô, Renner, R$ 89*

Saia de seda, Laura Cangussu, R$ 1,200*

Bolsa de madeira, Renner, R$ 159,90*

Sandálias de couro, Arezzo, R$ 279,90*

Top de algodão, C&A, R$ 49,99*

Blusa de seda, Mixed, R$ 792*

Calça de linho, NK, R$ 1,290*

Sandálias de couro, Manolita, R$ 689,50*

Camisa de seda, Le Lis Blanc, R$ 779,90*

Calça de linho, Viviane Furrier, R$ 449,90*

Mules de sarja e madeira, Osklen, R$ 597*

Camisa de crepe de seda, Bo.bô, R$ 1,398*

Shorts de algodão, C&A, R$ 69,99*

Sapatos de couro, Manolita, R$ 589,50*

Vestido de renda, Dior, preço sob consulta*

Body de crepe, Haight, R$ 368*

Vestido e calça de seda, Louis Vuitton, preço sob consulta*

*Preços consultados em dezembro de 2019. Sujeitos a alteração