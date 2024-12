5 looks incríveis e nada óbvios para arrasar no Ano Novo

Que tal um look nada óbvio para o réveillon? A ocasião pede uma combinação marcante, confortável e do seu gosto. Afinal, é com esse visual que você dará adeus a 2024 e as boas-vindas a 2025. Para te ajudar, selecionamos 5 opções incríveis para você se inspirar e começar o ano novo com estilo.

Animal print em look de ano novo

Nunca experimentou o animal print? Agora pode ser o momento perfeito para dar uma chance a esse tipo de estampa. Vestidos midi ou longos são escolhas elegantes e versáteis, ideais para quem busca um visual estiloso para a virada.

Vestido verde é opção para o réveillon

Se você busca uma peça digna de passarela, o vestido longo verde é a escolha perfeita. Combine-o com um salto prata e um colar no mesmo tom, e pronto: você terá um look deslumbrante para arrasar na ocasião.

Visual estiloso para o ano novo

Para quem gosta de ousar, a transparência na parte inferior é uma aposta certeira. A combinação de saia transparente com um body preto cria um visual moderno e elegante, perfeito para as festas. Complete o look com acessórios e um salto alto para um toque sofisticado. Se a celebração for na praia, opte por calçados baixos para garantir conforto.

Look com vestido amarelo para o réveillon

Quando a preferência é por looks vibrantes, a combinação de amarelo e vermelho é certeira. Para arrematar o visual, aposte em um penteado leve e descontraído que realce seu estilo próprio.

Conjunto prata é ideal para o ano novo

O brilho é sempre uma escolha adequada para o Ano Novo. Um conjunto de cropped e saia com detalhes brilhantes, combinado com um óculos de sol estiloso, cria um visual moderno e cheio de atitude para começar o ano com glamour.

