4 marcas sustentáveis de casacos e jaquetas

A moda é um dos setores mais delicados quando o assunto é sustentabilidade. Esse mercado, como muitos outros, tem se atualizado e, hoje em dia, muitas marcas estão associadas à projetos que prezam pelo bem do meio ambiente. Chega a ser impraticável pensar em consumo sem virar a chave do que realmente é importante. O aumento da procura por brechós, aliás, é um dos reflexo disso. Mas nem sempre é fácil encontrar roupas que sejam feitas com menor impacto ambiental, principalmente quando pensamos nos casacos e jaquetas do inverno.

Para você que se preocupa com essa questão, listamos marcas brasileiras com opções de roupas quentinhas que equilibram desenvolvimento econômico e conservação ambiental.

Veja abaixo 4 marcas brasileiras sustentáveis de casacos e jaquetas:

Relevo

A Relevo cria peças diferenciadas feitas com guarda-chuvas. O intuito da marca é produzir roupas exclusivas e reduzir o impacto ambiental. A marca foi desenvolvida por Juliana Pinto, designer de moda e empreendedora. A equipe dela conta também com Mara Pereira, Camila Caetano e Thiago Pinto. A Relevo tem jaquetas modernas, com estampas descoladas e um design único, unindo a sustentabilidade com a moda.

Aluf

A Aluf, da estilista Ana Luisa Fernandes, trabalha a sustentabilidade e a arterapia em suas roupas. A marca foi criada em 2017 e traduz os 4 pilares do sustentável, pensando de forma social, ambiental, cultural e econômica. Possui peças modernas e diferenciadas, com tecidos reciclados ou biodegradáveis. A coleção de inverno tem opções de casacos, capas, tricôs e bombers.

Continua após a publicidade

Yes I am Jeans

Como o nome entrega, a Yes I am Jeans produz roupas em jeans, como calças, shorts, jaquetas e mais. Com silhuetas clássicas, a marca tem uma cartela de cores neutras, o que diminui a necessidade de produtos químicos nos processos de lavanderia. Ou seja, há menos impacto ambiental. As peças funcionam entre si, o que deixa tudo mais funcional.

Farm

A Farm já é conhecida no mercado brasileiro. Com suas estampas tropicais e modelitos confortáveis, a marca também agrega a biodiversidade brasileira em seu DNA. Parte dos ideais é trabalhar com produtos reciclados e reduzir a utilização de água, energia e emissão de CO2. Eles têm, inclusive, um relatório de sustentabilidade para fornecer ao consumir, mostrando que a marca tem certificados e está cumprindo o que promete. A Farm está com casacos, jaquetas e moletons para o inverno, com estampas e cores lindas.